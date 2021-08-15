Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A. Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 1.
Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Caiçara'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
68. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Ndayishimiye'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
81. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan oyun alanı içine çıkardı. Dönen topu alan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 36 ?), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Atabey dk. 89 ?), Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay (Deniz Türüç dk. 46), Aleksic (Ahmed Kutucu dk. 70), Guldbransen (Muhammet Demir dk. 70)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut Tekdemir, Ponck, Zulj, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias (Tayfur dk. 72), Efecan Karaca (Ahmed dk. 81 ?), Borja (Juanfran dk. 81 ?), Davidson, Diedhiou (Efkan dk. 87 ?)
Yedekler: Marafona, Yusuf, Buluthan, Furkan, Oğuz, Yusuf
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Borja (dk. 12) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Davidson, Siopis (Alanyaspor)