Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
36. dakika Nazım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk'un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın içeri verdiği pasta Berkay'ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin
Medipol Başakşehir: Mert Günok Behich, Epureanu, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia, Berkay Özcan, Visca, Crivelli
Yedekler: Volkan, Arda, Muhammet, Demba Ba, Viera, Kerim, Azubuike, Robinho, Gökhan, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Aatif, Mukairu
Yedekler: Boffin, Salih, Leschuk, Dala, Kulembe, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)