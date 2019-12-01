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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


36. dakika Nazım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk'un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.


41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın içeri verdiği pasta Berkay'ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin


Medipol Başakşehir: Mert Günok Behich, Epureanu, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia, Berkay Özcan, Visca, Crivelli


Yedekler: Volkan, Arda, Muhammet, Demba Ba, Viera, Kerim, Azubuike, Robinho, Gökhan, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Aatif, Mukairu


Yedekler: Boffin, Salih, Leschuk, Dala, Kulembe, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)

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