Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Edin Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
11. dakikada Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy , Cem Satman
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Martin Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Enzo Crivelli, Daniel Aleksic, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Berkay Özcan, Azubuike, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gürselam, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse
Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Umut, Onur, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Ceyhun, Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)