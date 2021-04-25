Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol taraftan Efkan'ın ceza sahası içinde son çizgiye inerek ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Visca'nın pasında ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada sağ taraftan Tayfur'un ortasında kale önünde Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Guiliano, Guldbrandsen

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Fernandes, Berkay Özcan, Chadli, Azubuike, Ravil Tagir, Crivelli, Mbombo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Berkan Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Juanfran, Siopis, Umut Güneş, Kadzior

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir)