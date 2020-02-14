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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Mahmut'un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.


14. dakikada Lens'in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi.


39. dakikada Lens'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N'Koudou topu kafayla Diaby'e indirdi. Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay


Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, N'Koudou, Burak


Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir)

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