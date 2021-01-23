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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.


35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Muhammed Emin dk. 35), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Deniz, İrfan Can, Crivelli


Yedekler: Volkan, Aleksic, Azubuike, Ba, Mahmut, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali


Teknik Direktör: Okan Buruk


Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah Durak, Samudio, Sabo, Doğan, Michalak


Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic, Emir, Murat, Alberk


Teknik Sorumlu: Ersin Aka


Sarı kartlar: Crivelli (Medipol Başakşehir) Abdullah (Çaykur Rizespor)

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