Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.
35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Muhammed Emin dk. 35), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Deniz, İrfan Can, Crivelli
Yedekler: Volkan, Aleksic, Azubuike, Ba, Mahmut, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah Durak, Samudio, Sabo, Doğan, Michalak
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic, Emir, Murat, Alberk
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Sarı kartlar: Crivelli (Medipol Başakşehir) Abdullah (Çaykur Rizespor)