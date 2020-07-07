Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
13. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
37. dakikada sol kanattan Aleksic'in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Elia, Muhammet Arslantaş, Mahmut, Aziz, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Recep Niyaz, Murawski, Sacko, Aissati, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sedat Şahintürk, Estupinan, Onazi, Alihan Kalkan, Özgür Çek, Olcay
Teknik Sorumlu: Levent Kartop
Sarı kartlar: Clichy, Ponck (Medipol Başakşehir), Bergdich (Denizlispor)