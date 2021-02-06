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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Ademi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borini'nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


18. dakikada Borini'nin Ömer Ali'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.


20. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.


23. dakikada Ömer Ali'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.


28. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ndao'nun yerden ortasında kale önünde Ademi dokunuşunu yaptı. Kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


45+2. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin ortaya çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Medipol Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Guldbrandsen, Guiliano, Crivelli


Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Fernandes, Ba, Ravil, Ponck, Uğur, Ndayishimiye, Emir, Cemali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Jimmy, Ndao, Castro, Bertolacci, Borini, Ademi


Yedekler: Yavuz, Alpaslan, Sobiech, Mevlüt, Salibur, Fatih, Aksel, Vato, Lens, Emre


Teknik Direktör: Şenol Can


Sarı kart: Campi (Fatih Karagümrük)

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