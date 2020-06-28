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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


12. dakikada ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi.


18. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


34. dakikada Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli


Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Mehmet Topal, Elia, Berkay, Gökhan, Gulbrandsen, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru


Yedekler: Berk, Şener, Emin, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Yunus, Sekidika


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut (Başakşehir)

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