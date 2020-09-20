Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza alanına verdiği pasta kaleci Fatih Öztürk, Demba Ba'dan önce araya girerek topun sahibi oldu.
54. dakikada sol kanatta Caiçara'dan topu alan Arda Turan, pasını ceza sahasındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.
76. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan yerden pasında Babel, meşin yuvarlağı topuk dokunuşuyla Belhanda'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim Frei'ın kale önündeki vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı.
90. dakikada Demba Ba'nın savunma arkasına attığı pasta Gulbrandsen'in vuruşu kaleci Fatih'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Crivelli boş kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kerem Ersoy
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu (Mehmet Topal dk. 85 ?), Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım (Boli Bolingoli Mbombo dk. 46), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Kerim Frei dk. 81 ?), Edin Visca (Fredrik Gulbrandsen dk. 81 ?), Danijel Aleksic, Berkay Özcan (Enzo Crivelli dk. 46), Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mete Demir, Alican Özfesli,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Sarrachi (Martin Linnes dk. 59), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç (Ömer Bayram dk. 86 ?), Arda Turan (Ryan Babel dk. 72), Sofiane Feghouli (Oghenekaro Etobo dk. 72), Radamel Falcao (Mbaye Diagne dk. 72)
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Falcao (dk. 14), Belhanda (dk. 76) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir, Demba Ba, Okan Buruk (M.Başakşehir), Taylan (Galatasaray)