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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Twumasi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine ortasında Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Günay'dan döndü ve tekrar Crivelli'nin önünde kaldı. Crivelli'nin vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.


27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden yaptığı vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli


Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Berkay, Azabuike, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Junior Morais, Sousa, Twumasi, Güray Vural, Maxim, Kayode


Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kart: Skrtel (Başakşehir)

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