Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sol taraftan Güray'ın yerden içeri çevirdiği topla ceza yayı yakınlarında buluşan Mirallas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.
17. dakikada Rafael, ceza sahası içinde bulunan Crivelli'nin önüne ara pasını attı. Crivelli'den önce davranan kaleci Günay topu uzaklaştırdı. Kaleciden gelen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Chadli'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
26. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Rafael'in yerden ortasında Guldbrandsen'in dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Kaleciden seken top Djolobodji'ye çarparak tekrar Günay'da kaldı.
38. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada sol taraftan Muhammet Demir'in yerden ortaladığı topa kale önünde Mirallas'ın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rafael'in rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
45+1. dakikada Maksim'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Demir'in dar açıya giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz, Azubuike, İrfan Can, Crivelli, Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Uğur, Hasan Ali, Cemali Sertel, Mbombo, Guiliano, Berkay, Mete Kaan Demir, Kerim Frei, Mahmut
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık (Kubilay Aktaş dk. 35), Tosca, Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Maksim, Mirallas, Kenan, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Sousa, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem Uğurlu, Ribeiro, Dicko
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Mirallas (dk. 44) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Sarı kart: Maksim (Gaziantep Futbol Kulübü)