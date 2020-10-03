Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışına gönderdiği pasta Ponck'un gelişine vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.
32. dakikada Aleksic'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ponck'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
33. dakikada sağ kanatta Visca'nın içeriye çevirdiği pasta Demba Ba'yı geçen top ceza sahası sol çaprazında Mete Kaan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Atınç, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
M.Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Edin Visca, Mete Kaan Demir, Enzo Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Muhammed Sarıkaya, Kerim Frei, Fredrik Gulbrandsen, Enes Karakuş,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Brown Ideye
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Guilherme, Andre Poko, Dzenan Burekovic, Efe Binici, Cherif Ndiaye, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Tripic (Göztepe)