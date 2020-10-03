Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
56. dakikada orta sahada Caiçara'dan pası alan Crivelli, sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza alanında arkada tarafta bulunan Mete Kaan'a verdi. Mete'nin altıpastan yaptığı vuruş auta çıktı.
66. dakikada Hasan Ali'nin kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
M.Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck (Enes Karakuş dk. 90 ?), Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Mahmut Tekdemir dk. 68), Danijel Aleksic, Edin Visca, Mete Kaan Demir (Kerim Frei dk. 68), Enzo Crivelli (Berkay Özcan dk. 90 ?), Demba Ba (Fredrik Gulbrandsen dk. 83 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Muhammed Sarıkaya,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 59), Yalçın Kayan (Andre Poko dk. 83 ?), Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Guilherme dk. 46), Halil Akbunar, Zlatko Tripic (Cherif Ndiaye dk. 77), Brown Ideye (Efe Binici dk. 83 ?)
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Tripic, Poko (Göztepe), Okan Buruk, Epureanu (M.Başakşehir)