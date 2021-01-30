Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Hatayspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan Mesut'un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza'nın 38'de kaydettiği gol öncesinde elle oynama tespit etti. VAR'da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-3

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal (Azubuike dk. 19), Mahmut, Deniz, Junior Fernandes, Aleksic, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin, Ponck, Crivelli, Uğur, Cemali

Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit

Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintole, Boupendza, Traore, Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Burakcan Çamoğlu, Katranis, Sackey, Selim, Santos, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 11), Akintole (dk. 21 pen.), Boupendza (dk. 42 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Akintole (Hatayspor), Deniz (Medipol Başakşehir)