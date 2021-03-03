Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İH Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Mahmut Tekdemir'in ortasını Konyaspor savunmasından önce davranarak göğsüyle kontrol eden Crivelli, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palayık, pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.

14. dakikada bu pozisyon tekrar izlemek için VAR'a giden hakem Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada sağ kanatta Daci'nin pasını alan Sekidika'nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert yandan auta çıktı.

30. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza alanı içinde pasını alan Aleksic'in şutunu kaleci Eray topu rahatlıkla kontrol etti.

41. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci'nin sol kanattan ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde topu alan Diomande'nin sert şutu, son anda Başakşehir savunmasına çarparak kornere çıktı.

45+3.dakikada sol kanattan Guilherme'nin açtığı ortaya arka direkte Skubic kafayla vurdu. Kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Giuliano dk. 36 ?), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Cemali Sertel, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Junior Fernandes, Demba Ba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, İsmael Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Daci, Cikalleshi

Yedekler: Erten, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Miya, Oğuz Kağan, Deni Milosevic, Shengelia, Musa Çağıran, Artem Kravets, Zymer Bytygi

Teknik Direktör: İlhan Palut