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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şut direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Leo Duarte, Bolingoli Mbombo, Youssouf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Nacer Chadli


Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Okechukwu Azubuike, Tolga Ciğerci, Enzo Crivelli


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Paz, Zoran Kvrzic, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon, Daniel Amramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Sarı kart: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir)

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