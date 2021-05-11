Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şut direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Leo Duarte, Bolingoli Mbombo, Youssouf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Nacer Chadli
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Okechukwu Azubuike, Tolga Ciğerci, Enzo Crivelli
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Paz, Zoran Kvrzic, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon, Daniel Amramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı kart: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir)