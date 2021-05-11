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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Henrique'nin ceza sahasına girer girmez rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci Mert parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


76. dakikada Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay'ın iki rakibini çalımlayıp penaltı noktası yakınlarından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Danijel Aleksic dk. 46), Ravil Tagir, Leo Duarte, Bolingoli Mbombo (Enzo Crivelli dk. 63), Youssouf Ndayishimiye (Junior Caiçara dk. 63), Mahmut Tekdemir (Tolga Ciğerci dk. 88 ?), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Nacer Chadli


Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Paz, Zoran Kvrzic, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 77), Daniel Amramovski (Yasir Subaşı dk. 81 ?), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Kevin Luckassen dk. 77)


Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Melih Okutan, Besard Sabovic, Denis Alibec


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Sarı kartlar: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir), Yasir Subaşı (Kayserispor)

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