Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Henrique'nin ceza sahasına girer girmez rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci Mert parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
76. dakikada Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay'ın iki rakibini çalımlayıp penaltı noktası yakınlarından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Danijel Aleksic dk. 46), Ravil Tagir, Leo Duarte, Bolingoli Mbombo (Enzo Crivelli dk. 63), Youssouf Ndayishimiye (Junior Caiçara dk. 63), Mahmut Tekdemir (Tolga Ciğerci dk. 88 ?), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Nacer Chadli
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Paz, Zoran Kvrzic, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 77), Daniel Amramovski (Yasir Subaşı dk. 81 ?), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Kevin Luckassen dk. 77)
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Melih Okutan, Besard Sabovic, Denis Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı kartlar: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir), Yasir Subaşı (Kayserispor)