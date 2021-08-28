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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ tarafından açtığı ortada arkada direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


13. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta defansa çarpan top az farkla kalenin üzerinden kornere gitti.



Stat: Başakşehir: Fatih Terim


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen


Yedekler: Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Carlos Ponck, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Silviu Lung, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Bernard Mensah, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam


Yedekler: Bilal Bayazıt, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Gavranovic, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

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