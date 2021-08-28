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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.


70. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışına geldi. Burada topu alan Tolga Ciğerci'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vuruşta meşin yuvarlak kaleci Silviu Lung'ta kaldı.


88. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla dışarıya gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Deniz Türüç dk. 69), Leo Duarte, Ravil Tagir (Tolga Ciğerci dk. 46), Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Ahmed Kutucu dk. 79), Berkay Özcan (Ömer Ali Şahiner dk. 46), Edin Visca, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen (Muhammet Demir dk. 46)


Yedekler: Muhammed Şengezer, Carlos Ponck, Peter Zulj, Emre Kaplan, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Silviu Lung, Ramazan Civelek (Onur Bulut dk. 77), Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (İlhan Parlak dk. 62), Bernard Mensah (Cardoso dk. 77), Gökhan Sazdağı (Mane dk. 46), Mame Thiam (Mustafa Pektemek dk. 90+3 ?)


Yedekler: Bilal Bayazıt, Emre Demir, Gavranovic, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Uğur Demirok (Kayserispor)

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