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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli'nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR'da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.


15. dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


21. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.


25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mehmet Topal, Boli Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Berkay, Chadli


Yedekler: Ahmet, Mert Günok, Uğur Uçar, Rafael, Cmali, Ravil Tagir, Azubuike, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Lukasik, Endri Cekici, Lobjanidze, Atila Turan, Alper Potuk, Paintsil


Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Voca, Atakan Çankaya, Pazdan, Ali Kaan, Şahverdi, Diousse, Embiya Ayyıldız, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Paintsil (dk. 15) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Chadli (Başakşehir), Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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