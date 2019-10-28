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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada ceza sahası sol çaprazda topu alan İrfan'ın etkili vuruşunda top az farkla auta çıktı.


20. dakikada Crivelli ile verkaç yapan İrfan kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın düzgün vuruşunu kaleci Uğurcan oyun alanı içine çeldi. Dönen topta Crivelli'nin kafa vuruşunu Hüseyin'in son anda çizgiden çıkardı.


36. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


37. dakikada Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Dönen topa Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından gelişine sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgenin dışına gönderdi.



Stat: İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli


Yedekler: Volkan, Mehmet, Arda, Elia, Demba Ba, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth


Yedekler: ErcIe, Avdijaj, Ivanildo, Yusuf, Campi, Fıratcan, Abdürrahim, Ahmet


Teknik Direktör: Ünal Karaman

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