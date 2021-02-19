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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada Ekuban'nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas'tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.


45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy Cevdet, Kömürcüoğlu


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 39 ?) Fernandes, Berkay Özcan, Crivelli


Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Muhammed Emin, Ponck, Ndayishimiye, Demba Ba


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet, Edgar Le, Vitor Hugo, Faruk Can Genç, Flavio, Berat Özdemir, Ekuban, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny


Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Yusuf Sarı, Süleyman Cebeci, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı

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