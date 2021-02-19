Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Ekuban'nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas'tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy Cevdet, Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 39 ?) Fernandes, Berkay Özcan, Crivelli
Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Muhammed Emin, Ponck, Ndayishimiye, Demba Ba
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet, Edgar Le, Vitor Hugo, Faruk Can Genç, Flavio, Berat Özdemir, Ekuban, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny
Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Yusuf Sarı, Süleyman Cebeci, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı