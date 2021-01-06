Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Novikovas'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.
7. dakikada sol tarafta Hasan Ali'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli'nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.
28. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
40. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu'nun önünde kaldı. Epureanu'nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen'in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
Medipol Başakşehir: Volkan, Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen
Yedekler: Ahmet, Mehmet, Aleksic, Azubuike, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Crivelli, Uğur, Cemali
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
BB Erzurumspor: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Kaan, Ömer Şişmanoğlu, Mayega, Gökhan, Mücahit, Özgür, Oltan, Mehmet
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)