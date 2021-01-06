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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Novikovas'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.


7. dakikada sol tarafta Hasan Ali'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli'nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.


28. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.


40. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu'nun önünde kaldı. Epureanu'nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen'in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş


Medipol Başakşehir: Volkan, Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen


Yedekler: Ahmet, Mehmet, Aleksic, Azubuike, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Crivelli, Uğur, Cemali


Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu


BB Erzurumspor: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Kaan, Ömer Şişmanoğlu, Mayega, Gökhan, Mücahit, Özgür, Oltan, Mehmet


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)

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