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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


71. dakikada Hasan Ali'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mahmut'un sert şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.


82. dakikada Mahmut'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda topu kaleci Farnolle kontrol etti.


84. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Deniz'in şutu direğin yanından auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş


Medipol Başakşehir: Volkan, Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Mehmet dk. 88 ?), İrfan Can, Chadli (Aleksic dk. 75), Visca (Uğur dk. 88 ?), Deniz Türüç (Azubuike dk. 88 ?), Gulbrandsen (Crivelli dk. 65)


Yedekler: Ahmet, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Cemali


Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu


BB Erzurumspor: Farnolle, Adolphe (Mücahit dk. 80 ?), Hasan, Cenk, Leo, Osman (Oltan dk. 80 ?), Donald (Mayega dk. 65), Obertan, Emrah (Kaan dk. 65), Novikovas, Gomes (Ömer Şişmanoğlu dk. 65)


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Mehmet


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), İrfan Can (Başakşehir)

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