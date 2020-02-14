Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ tarafa atılan topla buluşan Demba Ba'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Elneny'e indirdi. Elneny'nin gelişine yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.

65. dakikada Clichy'nin sol taraftan ceza sahasına yerden verdiği pasta topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Diaby'e bıraktı. Diaby'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.

71. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lens'in sert şutunu Mert kornere çeldi.

79. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan açtığı ortayı Demba Ba kafayla Visca'ya indirdi. Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius iki hamlede kontrol etti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan (Berkay dk. 83 ?), Mahmut, Visca (Ponck dk. 90+2 ?), Demba Ba, Elia (Azubuike dk. 72), Crivelli

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Uğur, Gökhan, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby (Ljajic dk. 69), Boateng, N'Koudou (Boyd dk. 74), Burak (Umut Nayir dk. 81 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Demba Ba (dk. 50) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Boateng, Lens, Boyd (Beşiktaş), Crivelli, Epureanu (Başakşehir)