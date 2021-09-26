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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boyd'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


24. dakikada kale önünde Alper Potuk'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okaka'ya çarparak ağlara gitti. 1-0


37. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Alberk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Youssouf, Ravil Tagir, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Chadli, Guldbrandsen, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Bolaise, Boyd, Dabo, Remy


Yedekler: Tarık Çetin, Djokovic, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Umar, Sabo, Güvenç Usta, Eren Karadağ


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Okaka (dk. 24) (Medipol Başakşehir)

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