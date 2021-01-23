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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.


49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1


63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.


64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Muhammed Emin dk. 35, Azubuike dk. 84 ?), Duarte (Mahmut dk. 84 ?), Epureanu, Hasan Ali (Aleksic dk. 84 ?), Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen (Ba dk. 57), Deniz, İrfan Can, Crivelli


Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali


Teknik Direktör: Okan Buruk


Çaykur Rizespor: Zafer, Onur (Murat dk. 88 ?), Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah Durak (Emir dk. 74), Samudio, Sabo (Alberk dk. 79 ?), Doğan, Michalak


Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic


Teknik Sorumlu: Ersin Aka


Goller: Samudio (dk. 49 pen.) (Çaykur Rizespor), Mehmet Topal (dk. 64) (Medipol Başakeşhir)


Sarı kartlar: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) Abdullah, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)

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