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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19.haftasında Medipol Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Aleksic'in son çizgiden çevirdiği topa ön direkte vuran Demba Ba'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.


14. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in ortasına ceza alanı ortasında Demba Ba vurdu. Top üstten auta çıktı.


34. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerin belirlenmesi için kar temizleme görevlilerine sahaya davet etti.


38. dakikada çizgi üzerinden kullanılan endirekt serbest vuruşta Deniz'in dokunduğu topa vuran Aleksic'in şutu filelerle buluştu. 1-0


42. dakikada Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan çevirdiği topa Hakan Arslan kafa ile dokundu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey


M.Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba, Crivelli


Yedekler: Muhammed, Uğur Uçar, Leo Duarte, Cumali Sertel, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Giuliano, Azubuike, Mehmet Topal, Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare


Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie, Casimir Ninga, Kayode, Jorge Felix, Arouna Kone


Teknik Direkör: Rıza Çalımbay


Goller: Aleksic (dk. 38) (M.Başakşehir), Hakan Arslan (dk. 42) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Epureanu (Başakşehir), Robin Yalçın (DG Sivasspor)

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