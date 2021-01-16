Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İrfan Can'ın kazanılan serbest vuruşta açtığı ortaya Ponck kafa ile vurdu. Kaleci Ali Şaşal, topu kolaylıkla kontrol etti.

55. dakikada Fajr'ın kullandığı korner vuruşunda Robin Yalçın'ın dokunuşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

56. dakikada hakem Alper Ulusoy, ikinci kez saha çizgilerinin belirlenmesi için kar temizleme ekibini sahaya çağırdı.

72. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerinin temizlenmesi için üçüncü kez kar temizleme ekibini sahaya davet etti.

75. dakikada Deniz Türüç'ün yay üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

M. Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 75), İrfan Can Kahveci (Gulbrandsen dk. 75), Aleksic, Deniz Türüç (Leo Duarte dk. 90+4 ?), Demba Ba (Giuliano dk. 85 ?), Crivelli

Yedekler: Muhammed, Uğur Uçar, Cumali Sertel, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Isaac Cofie dk. 90+5 ?), Fayçal Fajr (Samba Camara dk. 90?), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Arouna Kone dk. 70), Max Gradel (Casimir Ninga dk. 90 ?), Yatabare

Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Ahmet Oğuz, Kayode, Jorge Felix

Teknik Direkör: Rıza Çalımbay

Goller: Aleksic (dk. 38) (M. Başakşehir), Hakan Arslan (dk. 42) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Robin Yalçın, Appindangoye (DG Sivasspor)