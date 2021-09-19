Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Okaka'nın pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Visca'nın bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın, son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden gönderdiği pasta Okaka'nın altıpas önünde müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
28. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in son çizgiye inip rakibini geçtikten sonra içeriye havalandırdığı topta Berisha'nın röveşatası kaleci Volkan'da kaldı.
41. dakikada Visca'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf Ndayishimiye, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha
Yedekler: Berke Özer, Filip Novak, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Arda Güler, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlitürk, Diego Rossi, Enner Valencia
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Gol: Stefano Okaka (dk. 16) (Medipol Başakşehir)