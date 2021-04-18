Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasını arka direkte Aleksic, Giuliano'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden çektiği sert şutu, Fenerbahçe savunmasına çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta, Tolga Ciğer'nin şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında topu kapan Başakşehir, Visca ile kontra atağa kalktı. Visca'nın nın pasını sağ tarafta alan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası dışından çektiği sert şutta, şık bir gole imza attı. 1-0

24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı korner atışında, Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can'ı şık çalımlarla ceza alanına girdikten sonra pasını Pelkas'a çıkardı. Pelkas'ın rakibinden dönerek sıyrıldığı pozisyonun ardından şutunu kaleci Volkan çeldi. Dönen topu Mert Hakan tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can'ın yerden savunma arkasına gönderdiği topa Valencia, sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın sert şutunda son anda Ndayishimiye topa kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

40. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı korner atışında Ozan topu ön direkte kafa ile araya kaldırdı. Arka direkte Szalai, dokunuşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın Ongun

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali (Uğur Uçar dk. 32 ?), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Giuliano, Crivelli

Yedekler: Mert, Rafael, Epureanu, Leo Duarte, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Chadli, Gulbrandsen

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Novak, Tisserand, Osayi-Samuel, Ferdi, Gustavo, Cisse, Sinan Gümüş, Thiam, Samatta

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Ömer Ali (dk. 18) (Başakşehir), Szalai (dk. 40) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (Başakşehir), Mert Hakan (Fenerbahçe)