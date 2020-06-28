İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.


51. dakikada sol kanatta Clichy'nin açtığı ortada topa gelişine vuran Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


51. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sağ tarafta verdiği pasta Linnes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin vuruşunda top Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak tekrar Crivelli'nin önünde kalırken savunma meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.


68. dakikada sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Emre Akbaba meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1


84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Onyekuru'nun şutunu kaleci Mert kornere çeldi.


90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın yerden şutunu kaleci Okan kornere çeldi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Gökhan dk. 89 ?), Mahmut (Mehmet Topal dk. 83 ?), Visca, Aleksic (Berkay dk. 83 ?), Robinho (Demba Ba dk. 46), Crivelli (Guldbrandsen dk. 89 ?)


Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Elia


Teknik Direktör: Okan Buruk


Galatasaray: Okan, Linnes (Şener dk. 79), Lemina (Emin dk. 53), Donk, Saracchi, Seri, Ömer (Taylan dk. 79), Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru


Yedekler: Berk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Yunus, Sekidika


Teknik Sorumlu: Fatih Terim


Goller: Aleksic (dk. 51) (Başakşehir), Emre (dk. 68) (Galatasaray)


Kırmızı Kart: Visca (dk. 85) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut, İrfan, Crivelli, Gulbrandsen (Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.