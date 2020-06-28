Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
51. dakikada sol kanatta Clichy'nin açtığı ortada topa gelişine vuran Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sağ tarafta verdiği pasta Linnes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin vuruşunda top Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak tekrar Crivelli'nin önünde kalırken savunma meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Emre Akbaba meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1
84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Onyekuru'nun şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın yerden şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Gökhan dk. 89 ?), Mahmut (Mehmet Topal dk. 83 ?), Visca, Aleksic (Berkay dk. 83 ?), Robinho (Demba Ba dk. 46), Crivelli (Guldbrandsen dk. 89 ?)
Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Elia
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Okan, Linnes (Şener dk. 79), Lemina (Emin dk. 53), Donk, Saracchi, Seri, Ömer (Taylan dk. 79), Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru
Yedekler: Berk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Yunus, Sekidika
Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Aleksic (dk. 51) (Başakşehir), Emre (dk. 68) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Visca (dk. 85) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut, İrfan, Crivelli, Gulbrandsen (Başakşehir)