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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sağ taraftan Uğur Uçar'ın ortaya kaldırdığı topa kale önünde Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.


54. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli'nin sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.


56. dakikada Ponck'un uzun pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Crivelli'nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


59. dakikada sağ taraftan Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


74. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Olkowski'nin yerden kale önüne ortaladığı topa Muhammet Demir'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


77. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda Gaziantep Futbol Kulübü savunmasına çarparak kaleye yönelen topu kaleci Günay oyun alanına çeldi.


79. dakikada Guiliano'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak Gaziantep Futbol Kulübü savunması uzaklaştırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur Uçar dk. 46), Mehmet Topal, Ponck (Cemali Sertel dk. 85 ?), Deniz, Azubuike (Mete Kaan Demir dk. 78), İrfan Can, Crivelli, Chadli (Kerim Frei dk. 78), Guldbrandsen (Guiliano dk. 55), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Mbombo, Berkay, Mahmut


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık (Kubilay Aktaş dk. 35), Tosca, Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Alexandru (Jefferson dk. 84 ?), Mirallas (Kozulj dk. 67), Kenan (Dicko dk. 67), Muhammet Demir (Furkan Soyalp dk. 84 ?)


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Sousa, Enver Cenk, Mehmet Erdem Uğurlu, Ribeiro


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Mirallas (dk. 44), Muhammet Demir (dk. 74) (Gaziantep Futbol Kulübü), Crivelli (dk. 56) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Alexandru (Gaziantep Futbol Kulübü), Deniz, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

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