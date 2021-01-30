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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu takip eden Akintole'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortaya çevirdiği top kaleci Mert'te kaldı.


57. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4


68. dakikada Kamara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-5


77. dakikada sol çaprazdan Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Guldbrandsen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali'nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5


89. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mesut'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin üstünden auta gitti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet Çavuş


Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali (Cemali dk. 46), Mehmet Topal (Azubuike dk. 19), Mahmut (Ravil Tagir dk. 84 ?), Deniz (Crivelli dk. 46), Junior Fernandes, Aleksic (Guldbrandsen dk. 75), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Muhammed Emin, Ponck, Uğur


Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit


Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Yusuf, Mesut, Aabid (Akomadi dk. 77), Ribeiro (Muhammed Mert dk. 63), Akintole (Selim dk. 58), Boupendza, Traore (Sackey dk. 58), Diouf (Kamara dk. 63)


Yedekler: Akın Alkan, Burakcan Çamoğlu, Katranis, Santos, Abdurrahman Canlı


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Diouf (dk. 11 ve 57), Akintole (dk. 21 pen.), Boupendza (dk. 42 pen. ve 68) (Hatayspor) Kamara (dk. 80 k.k.) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Akintole (Hatayspor) Deniz, Nedim Yiğit (Teknik Sorumlu), Aleksic, Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)

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