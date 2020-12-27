Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasından Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Epureanu'nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca'nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul'da kaldı.
14. dakikada Yusuf'un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic'in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.
16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir'de Aleksic'in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
27. dakikada Visca'nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen'i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
36. dakikada Hajrandinovic'in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç'ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf'a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1
42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç'ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.
45+5. dakikada Giuliano'nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Giuliano, Gulbrandsen
Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Berkay Özcan, Azubuike, Deniz Türüç, Kerim Frei, Mehmet Topal, Crivelli
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Tomas Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Anıl Koç, Yusuf Erdoğan, Hajrandinovic, Armin Hodzic
Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Ahmet Oğuz, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Kevin Varga, Alan, Hasa Emre, Koita
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Chadli (dk. 27) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk.42) (Kasımpaşa)