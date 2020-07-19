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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


19. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy'nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0


31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer'te kaldı.


33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru'nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.


36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Crivelli, Ba


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho, Gökhan İnler, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel, Kravets


Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin, Uzodimma, Situm, Furkan Polat


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

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