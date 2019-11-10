İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.


10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


31. dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Orgill'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli


Yedekler: Volkan, Arda, Elia, Demba Ba, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Sak, Moke, Faty, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Canteros, Mahmut, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gol: Crivelli (dk. 10) (Başakşehir)


Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.