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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


26. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


28. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı


38. dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Ondan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Leo Duarte, Cemali Sertel, Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Deniz Türüç, Giuliano, Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Uğur Uçar


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Afriyie Acquah, Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh


Yedekler: Eetaç Özbir, Mallan, Zuqui, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gol: Tolga Ciğerci (dk. 26) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Ponck (Medipol Başakşehir)

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