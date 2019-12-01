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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Behich (Kerim dk. 58), Epureanu, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan (Aleksic dk. 46), Visca, Crivelli


Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Leschuk dk. 66), Doğukan Sinik, Aatif (Fredy dk. 78 ?), Mukairu


Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)

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