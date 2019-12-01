Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Behich (Kerim dk. 58), Epureanu, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan (Aleksic dk. 46), Visca, Crivelli
Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Leschuk dk. 66), Doğukan Sinik, Aatif (Fredy dk. 78 ?), Mukairu
Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)