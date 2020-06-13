Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada İrfan'ın ara pasında topu alan Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşunda kaleci Marafona'dan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
60. dakikada Sol kanattan ceza alanı içine giren İrfan'ın ortasında Crivelli, kafayla topu indirdi. Altıpas içinde topu alan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
64. dakikasında İrfan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
77. dakikada hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi.
80. dakikada penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy , Cem Satman
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Martin Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Gulbrandsen dk. 88 ?), İrfan Can Kahveci, Edin Visca (Robinho dk. 90+2 ?), Enzo Crivelli, Daniel Aleksic (Mehmet Topal dk. 82 ?), Demba Ba (Berkay Özcan dk. 88 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Azubuike, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan (Onur dk. 73), Ceyhun Gürselam, Efecan Karaca (Umut dk. 86 ?), Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse
Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mahmut Tekdemir (dk. 64), Visca (dk. 80 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir), Ceyhun, Junior Fernandes, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)