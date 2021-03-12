Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Aleksic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

59. dakikada N'Salaka'nın sol kanattan açtığı ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde karşılayan Josef'in bekletmeden yaptığı sert vuruşu, kaleci Volkan Babacan oyun alanına çeldi.

68. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

77. dakikada Josef de Souza'nın uzaklaştırmak istediği top, Mehmet Topal'a çarpıp kale önünde bulunan Demba Ba'nın önünde geldi. Ba'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-2

85. dakikada Rosier'in ağ kanattan ortasını şık bir şekilde kontrol eden Josef, ardından yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı dışında buluşan Ghezzal'ın arka direğe çektiği şık şutunda top az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Visca'nın kullandığı korner atışında Epureanu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Ömer Ali Şahiner dk. 70), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Visca dk. 70), Giuliano (Tolga Ciğerci dk. 70), Crivelli (Demba Ba dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Youssuf Ndayishimiye, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba (Oğuzhan Özyakup dk. 87 ?), Ghezzal (Dorukhan Toköz dk. 90+3 ?) Ljajic (Necip Uysal dk. 72), Larin (Kevin Nkoudou dk. 87 ?), Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Ajdin Hasic, Rıdvan Yılmaz, Bernard Mensah, Sardar Saatçı

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Deniz Türüç (dk. 52), Demba Ba (dk. 77) (Başakşehir), Larin (dk. 42), Welinton (dk. 68), Josef (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aleksic, Hasan Ali, Tolga Ciğerci (Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş)