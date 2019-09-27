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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Visca'nın yerden yaptığı vuruş önce savunmadan sekti sonra direkten oyun alanına döndü.


16. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası dışına verdiği pasta Visca'nın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.


19. dakikada sağ kanatta topu taşıyan Caiçara pası önündeki Visca'ya bıraktı. Visca'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin kafa vuruşunda top Guldbrandsen'in önünde kaldı. Guldbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Arda, Elia, Demba Ba, Aziz, Uğur, Azubuike, Robinho, Gökhan


Teknik Sorumlu: Okan Buruk


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic


Yedekler: Tarık, Abdullah, Oğulcan, Barış, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Sasse, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Aleksic (dk. 19), Guldbrandsen (dk. 33) (Başakşehir)

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