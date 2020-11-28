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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldrbrandsen'in sağ çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rodallega'nın şutunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa kale önünde Bakalorz'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


21. dakikada Visca'nın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Guldbrandsen, ceza sahası içerisinde kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can, Mahmut, Visca, Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said, Hasan Ali, Epureanu, Berkay, Azubuike, Guiliano, Ravil Tagir, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Okan Buruk


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Mesanovic, Recep Niyaz, Bergdich, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu


Teknik Sorumlu: Kenan Atik


Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

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