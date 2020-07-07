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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.


52. dakikada sağ kanattan Sacko'nun yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rodallega'nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


57. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren İrfan'ın yerden yaptığı ortada Demba Ba bekletmeden vuruşunu yaptı. Denizlispor savunmasına çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.


65. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


76. dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a danışarak penaltı noktasını işaret etti.


78. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'ın sağından ağlara gitti. 2-0


84. dakikada Rodallega'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Robinho dk. 85 ?), İrfan Can (Mahmut dk. 80 ?), Visca (Guldbrandsen dk. 90 ?), Aleksic (Berkay dk. 80 ?), Crivelli (Elia dk. 80 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Muhammet Arslantaş, Aziz, Uğur Uçar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Estupinan dk. 74), Recep Niyaz (Özgür Çek dk. 68), Murawski, Sacko, Aissati, Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sedat Şahintürk, Onazi, Alihan Kalkan, Olcay


Teknik Sorumlu: Levent Kartop


Goller: Crivelli (dk. 65), Visca (dk. 78 pen.) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Clichy, Ponck, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) Bergdich (Denizlispor)

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