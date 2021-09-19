Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla havalandırdı. Yükseklik kazanan topa Novak, kale ağzında kafayla dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada Visca'nın sağ taraftan aldığı topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Carlos Ponck dk. 82 ?), Youssouf Ndayishimiye, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 67), Tolga Ciğerci, Edin Visca, Danijel Aleksic (Nacer Chadli dk. 67), Deniz Türüç (Alexandru Epureanu dk. 67), Stefano Okaka (Fredrik Gulbrandsen dk. 87 ?)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Peter Zulj, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Filip Novak dk. 62), Max Meyer (Mert Hakan Yandaş dk. 75), Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel (Enner Valencia dk. 46), Dimitrios Pelkas (Diego Rossi dk. 46), Mergim Berisha (Mesut Özil dk. 62)
Yedekler: Berke Özer, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlitürk
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Stefano Okaka (dk. 16), Gulbrandsen (dk. 90) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Gustavo (Fenerbahçe)