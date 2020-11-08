Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
59. dakikada Visca'dan aldığı pasla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın ayak içiyle uzak köşeye yolladığı şut direkten döndü.
77. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta caza sahasında iyi yükselen Giuliano'nun kafasında top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
80. dakikada Chadli'nin sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1
90+4. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Chadli'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Topal, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal
M.Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Alexandru Epureanu (Mehmet Topal dk. 46), Carlos Ponck, Bolingoli-Mbombo (Cemali Sertel dk. 85 ?), Edin Visca, Berkay Özcan (Fredrik Gulbrandsen dk. 79), Danijel Aleksic (Giuliano dk. 46), İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Nacer Chadli dk. 79), Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Azubuike Okechukwu, Kerim Frei, Mete Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Robert Piris (Abdullah Şahindere dk. 90 ?), Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 60), Daniel Candeias, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Gökhan Altıparmak dk. 60), Floyd Ayite (Arda Kızıldağ dk. 75)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Sefa Yılmaz (dk. 1) (Gençlerbirliği), Gulbrandsen (dk. 80), Mehmet Topal (dk. 90+4) (M.Başakşehir)
Kırmızı kart: Johansson (dk. 72) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Robert Piris, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)