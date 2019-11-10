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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Başakşehir, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sert şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.


51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aubuike'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Gulbrandsen'in gelişine yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.


77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, Pazdan'ı çalımladı. Daha sonra yerden ceza sahası içinde Crivelli'nin önüne bıraktı. Crivelli'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


87. dakikada Aydın'ın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi ve ağlara gitti. 2-1



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay (Arda dk. 63), Gulbrandsen (Elia dk. 73), Crivellix (Demba Ba dk. 83 ?)


Yedekler: Volkan, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic (Yalçın dk. 46), Pazdan, Sak (Cebrail dk. 83 ?), Moke, Faty, Sedat (Canteros dk. 54), Aydın, İlhan, Orgill


Yedekler: Furkan, Alihan, Mahmut, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Crivelli (dk. 10 ve 77) (Başakşehir), Aydın (dk. 87) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Kitsiou, Mehmet Sak (Ankaragücü), Arda (Başakşehir)

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