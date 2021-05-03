Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Berkay'ın pasını yay üzerinde Deniz Türüç'ün topun üzerinden atlaması sonucu Visca aldı. Visca da baskıya rağmen hızlıca pasını ceza alanı içinde Aleksic'e çıkardı. Aleksic'in rakibinin markajına rağmen yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Ankaragücü savunmadan çıkmaya çalışırken Fernandes, Kitsiou'ye yaptığı baskı sonucu topu kaptı ve şık plase vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+2. dakikada sağ kanattan Kulusic'in ortasında Başakşehirli futbolcuların müdahalesiyle top arka direkte Alper'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mehmet Topal, Boli Bolingoli (Cemali dk. 90+3 ?), Mahmut Tekdemir (Deniz Türüç dk. 46), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Ndayishimiye dk. 85 ?), Berkay, Chadli (Junior Fernandes dk. 85 ?)

Yedekler: Ahmet, Mert Günok, Uğur Uçar, Rafael, Ravil Tagir, Azubuike

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), Kulusic, Sarlija, Pinto (Emre Güral dk. 76), Lukasik (Atakan Çankaya dk. 68), Endri Cekici (Diousse dk. 68), Lobjanidze, Atila Turan, Alper Potuk, Paintsil

Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Voca, Pazdan, Ali Kaan, Şahverdi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 64), Fernandes (dk. 88) (Başakşehir), Paintsil (dk. 15) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Chadli, Aleksic, Fernandes, Aykut Kocaman (Teknik direktör) (Başakşehir), Sarlija, Kitsiou, Kulusic, Endri Cekici, Lukasik (MKE Ankaragücü)