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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sörloth'un kafa vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


61. dakikada topun başına geçen Sturridge penaltıyı gole çevirdi. 0-1


65. dakikada ceza sahasına uzun atılan topla buluşan Crivelli'ye kaleci Uğurcan Çakır'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada topun başına geçen Visca penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1


71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara'nın sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.


78. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Savunmadan gelen topa gelişine vuran Robinho'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen topa Skrtel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



Stat: İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Mehmet dk. 85 ?), Viscax, İrfan, Gulbrandsen (Robinho dk. 64), Crivelli


Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan (Avdijaj dk. 83 ?), Sosa, K. Ahmet (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Nwakaeme, Sturridge (Yusuf dk. 75), Sörloth


Yedekler: ErcIe, Ivanildo, Campi, Fıratcan, Abdürrahim


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Sturridge (dk. 61 pen.), Sörloth (dk. 90 +6) (Trabzonspor), Visca (dk. 67 pen.), Skrtel (dk. 78) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Uğurcan, Mwakaeme, Yusuf (Trabzonspor), Skrtel, Mahmut (Başakşehir)

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